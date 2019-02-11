Mircea Lucescu'ya 5 milyon TL!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulunun ayrılık kararı almasının ardından milli takımlar sorumlusu Ali Dürüst ve Mustafa Çağlar, Lucescu ile ile bir araya geldi ve yapılan 2 saatlik görüşmenin ardından, taraflar fesih konusunda anlaşarak masadan kalktı.TFF yönetim Kurulu'nun görevi sonlandırma tebligatını yapmasının ardından, Lucescu ile kalan 6 aylık sözleşmesi konusunda 4 aylık maaş karşılığı fesih anlaşmasına varıldı.Yıllık 2,5 milyon euro karşılığı aylık yaklaşık 210 bin euro alan Rumen teknik adam, kalan maaşının 2 ayını federasyona bırakarak 4 aylık hak edişi karşılığı fesih ihbrnamesine imza attı.TFF yönetimi, deneyimli teknik adama 4 ay karşılığında yaklaşık 840 bin euro () tazminat ödemesi yapacak.Mircea Lucescu, 13 Şubat Çarşamba günü Riva'ya geçecek ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticilerle vedalaşacak.