Mircea Lucescu'ya 5 milyon TL!

SORX ÖZEL: Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulunun ayrılık kararı almasının ardından milli takımlar sorumlusu Ali Dürüst ve Mustafa Çağlar, Lucescu ile ile bir araya geldi ve yapılan 2 saatlik görüşmenin ardından, taraflar fesih konusunda anlaşarak masadan kalktı.
TFF yönetim Kurulu'nun görevi sonlandırma tebligatını yapmasının ardından, Lucescu ile kalan 6 aylık sözleşmesi konusunda 4 aylık maaş karşılığı fesih anlaşmasına varıldı.
Yıllık 2,5 milyon euro karşılığı aylık yaklaşık 210 bin euro alan Rumen teknik adam, kalan maaşının 2 ayını federasyona bırakarak 4 aylık hak edişi karşılığı fesih ihbrnamesine imza attı.
TFF yönetimi, deneyimli teknik adama 4 ay karşılığında yaklaşık 840 bin euro (5 milyon Türk Lirası) tazminat ödemesi yapacak.
Mircea Lucescu, 13 Şubat Çarşamba günü Riva'ya geçecek ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticilerle vedalaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
TFF yönetim Kurulu'nun görevi sonlandırma tebligatını yapmasının ardından, Lucescu ile kalan 6 aylık sözleşmesi konusunda 4 aylık maaş karşılığı fesih anlaşmasına varıldı.
Yıllık 2,5 milyon euro karşılığı aylık yaklaşık 210 bin euro alan Rumen teknik adam, kalan maaşının 2 ayını federasyona bırakarak 4 aylık hak edişi karşılığı fesih ihbrnamesine imza attı.
TFF yönetimi, deneyimli teknik adama 4 ay karşılığında yaklaşık 840 bin euro (5 milyon Türk Lirası) tazminat ödemesi yapacak.
Mircea Lucescu, 13 Şubat Çarşamba günü Riva'ya geçecek ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticilerle vedalaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın