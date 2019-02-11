Mircea Lucescu'nun milli takım kariyeri 558 gün sürdü

Milli takımı 2018 Dünya Kupası'na taşıyamadı

Uluslar Ligi'nde küme düşürdü

Yabancı kontenjanını eleştirdi

Lucescu'nun karnesi

Maç Organizasyon Sonuç Ukrayna-Türkiye 2018 Dünya Kupası Elemeleri 2-0 Türkiye-Hırvatistan 2018 Dünya Kupası Elemeleri 1-0 Türkiye-İzlanda 2018 Dünya Kupası Elemeleri 0-3 Finlandiya-Türkiye 2018 Dünya Kupası Elemeleri 2-2 Romanya-Türkiye Özel 2-0 Türkiye-Arnavutluk Özel 2-3 Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti Özel 1-0 Karadağ-Türkiye Özel 2-2 Türkiye-İran Özel 2-1 Tunus-Türkiye Özel 2-2 Rusya-Türkiye Özel 1-1



Türkiye-Rusya UEFA Uluslar Ligi 1-2 İsveç-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-3 Türkiye-Bosna Hersek Özel 0-0 Rusya-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-0 Türkiye-İsveç UEFA Uluslar Ligi 0-1 Türkiye-Ukrayna Özel 0-0





A Milli Futbol Takımı'nda sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun milli takım serüveni 558 gün sürdü.Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de göreve getirilen Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nda bekleneni veremedi.Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam, A Milli Takım'ın başında 17 karşılaşmaya çıktı.Ay-yıldızlılar, Lucescu yönetiminde çıktığı bu maçların sadece 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 7'sini ise kaybetti.Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nı 2018 FIFA Dünya Kupası'na götüremedi.Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra Lucescu yönetiminde son 4 eleme maçına çıkan milliler, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.Milli takım, I Grubu'nu 15 puanla 4. sırada tamamlayarak Dünya Kupası biletini alamadı.A Milli Futbol Takımı, Lucescu yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'nde alt lige geriledi.Organizasyonda B Ligi 2. Grup'ta Rusya ve İsveç ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, üçüncü olarak C Ligi'ne düştü.Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takım'daki görevi boyunca Spor Toto Süper Lig'deki yabancı kontenjanına yönelik eleştirilerle gündeme geldi.Deneyimli teknik adam, Süper Lig'deki yabancı kontenjanını fazla bulduğunu ve bu sayının azalması gerektiğini her fırsatta dile getirdi.Lucescu, A Milli Takım kadrosunda yer verdiği futbolcuların takımlarında yeterli forma şansı bulamadığından da yakındı.A Milli Takım'ın Mircea Lucescu yönetiminde 8'i resmi olmak üzere oynadığı toplam 17 maç şöyle: