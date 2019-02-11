Mircea Lucescu'nun milli takım kariyeri 558 gün sürdü

A Milli Futbol Takımı'nda sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun milli takım serüveni 558 gün sürdü.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de göreve getirilen Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nda bekleneni veremedi.
Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam, A Milli Takım'ın başında 17 karşılaşmaya çıktı.
Ay-yıldızlılar, Lucescu yönetiminde çıktığı bu maçların sadece 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 7'sini ise kaybetti.
Milli takımı 2018 Dünya Kupası'na taşıyamadı
Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nı 2018 FIFA Dünya Kupası'na götüremedi.
Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra Lucescu yönetiminde son 4 eleme maçına çıkan milliler, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Milli takım, I Grubu'nu 15 puanla 4. sırada tamamlayarak Dünya Kupası biletini alamadı.
Uluslar Ligi'nde küme düşürdü
A Milli Futbol Takımı, Lucescu yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'nde alt lige geriledi.
Organizasyonda B Ligi 2. Grup'ta Rusya ve İsveç ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, üçüncü olarak C Ligi'ne düştü.
Yabancı kontenjanını eleştirdi
Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takım'daki görevi boyunca Spor Toto Süper Lig'deki yabancı kontenjanına yönelik eleştirilerle gündeme geldi.
Deneyimli teknik adam, Süper Lig'deki yabancı kontenjanını fazla bulduğunu ve bu sayının azalması gerektiğini her fırsatta dile getirdi.
Lucescu, A Milli Takım kadrosunda yer verdiği futbolcuların takımlarında yeterli forma şansı bulamadığından da yakındı.
Lucescu'nun karnesi
A Milli Takım'ın Mircea Lucescu yönetiminde 8'i resmi olmak üzere oynadığı toplam 17 maç şöyle:
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017'de göreve getirilen Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nda bekleneni veremedi.
Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam, A Milli Takım'ın başında 17 karşılaşmaya çıktı.
Ay-yıldızlılar, Lucescu yönetiminde çıktığı bu maçların sadece 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 7'sini ise kaybetti.
Milli takımı 2018 Dünya Kupası'na taşıyamadı
Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nı 2018 FIFA Dünya Kupası'na götüremedi.
Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra Lucescu yönetiminde son 4 eleme maçına çıkan milliler, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Milli takım, I Grubu'nu 15 puanla 4. sırada tamamlayarak Dünya Kupası biletini alamadı.
Uluslar Ligi'nde küme düşürdü
A Milli Futbol Takımı, Lucescu yönetiminde UEFA Uluslar Ligi'nde alt lige geriledi.
Organizasyonda B Ligi 2. Grup'ta Rusya ve İsveç ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, üçüncü olarak C Ligi'ne düştü.
Yabancı kontenjanını eleştirdi
Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takım'daki görevi boyunca Spor Toto Süper Lig'deki yabancı kontenjanına yönelik eleştirilerle gündeme geldi.
Deneyimli teknik adam, Süper Lig'deki yabancı kontenjanını fazla bulduğunu ve bu sayının azalması gerektiğini her fırsatta dile getirdi.
Lucescu, A Milli Takım kadrosunda yer verdiği futbolcuların takımlarında yeterli forma şansı bulamadığından da yakındı.
Lucescu'nun karnesi
A Milli Takım'ın Mircea Lucescu yönetiminde 8'i resmi olmak üzere oynadığı toplam 17 maç şöyle:
|Maç
|Organizasyon
|Sonuç
|Ukrayna-Türkiye
|2018 Dünya Kupası Elemeleri
|2-0
|Türkiye-Hırvatistan
|2018 Dünya Kupası Elemeleri
|1-0
|Türkiye-İzlanda
|2018 Dünya Kupası Elemeleri
|0-3
|Finlandiya-Türkiye
|2018 Dünya Kupası Elemeleri
|2-2
|Romanya-Türkiye
|Özel
|2-0
|Türkiye-Arnavutluk
|Özel
|2-3
|Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti
|Özel
|1-0
|Karadağ-Türkiye
|Özel
|2-2
|Türkiye-İran
|Özel
|2-1
|Tunus-Türkiye
|Özel
|2-2
|Rusya-Türkiye
|Özel
| 1-1
|Türkiye-Rusya
|UEFA Uluslar Ligi
|1-2
|İsveç-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|2-3
|Türkiye-Bosna Hersek
|Özel
|0-0
|Rusya-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|2-0
|Türkiye-İsveç
|UEFA Uluslar Ligi
|0-1
|Türkiye-Ukrayna
|Özel
| 0-0