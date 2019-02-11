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Mircea Lucescu'dan mesaiye devam

A Milli Takım'ın başında yer aldığı dönemde birçok maçı tribünden takip eden Mircea Lucescu, görevinden ayrılmasının ardından son olarak Fenerbahçe - Zenit maçını izleyecek.

Kaynak: Sporx.com
Mircea Lucescu'dan mesaiye devam
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11 Şubat 2019 20:14
ÖZEL - A Milli Takım'da karşılıklı anlaşma neticesinde yolların ayrıldığı Mircea Lucescu, bir süre daha Türkiye'deki mesaisine devam edecek.

Rumen teknik adam, ekip arkadaşlarıyla birlikte Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için Ülker Stadı'na gidecek ve karşılaşmayı izleyecek. Eski takımı Zenit'in yöneticileri ile de bir araya gelecek olan Mircea Lucescu'nun, mücadelenin ardından hafta içinde Türkiye'den ayrılacak.

TFF'de yöneticilerin büyük çoğunluğuyla henüz görüşmeyen deneyimli hoca, Riva'ya da uğrayacak ve herkesle vedalaşacak.

FESİH İŞLEMLERİNİ ALİ DÜRÜST YAPTI

A Milli Takım'daki görevine son verilen Mircea Lucescu'nun fesih işlemlerini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst gerçekleştirdi.

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