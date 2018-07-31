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Mircea Lucescu'dan Gheorghe Hagi'ye övgü!

Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, Romanya'nın Viitorul takımını çalıştıran Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mircea Lucescu'dan Gheorghe Hagi'ye övgü!
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31 Temmuz 2018 15:49
Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul'un Concordia ile oynadığı maçı Romanya'da izleyen Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından Hagi hakkında konuştu.

''GALATASARAY'DA DAHA ÇOK OYNAYABİLİRDİ''

Romanya basınına konuşan Lucescu, ''Hagi ile birlikte birçok yılımız geçti. Real Madrid'den Brescia'ya transfer etmiştim. Brescia tarihinin en iyi futbolcularından birisiydi. Galatasaray'da daha çok oynayabilecekken maalesef futbolu bıraktı. Şimdi teknik direktörlükte gün geçtikçe gelişiyor. Bu yüzden onu tebrik ediyorum. Viitorul'da genç çocuklarla yaptığı işler gerçekten harika. Bu çocukların oyun tarzını çok beğeniyorum.'' sözlerini kullandı.

Daha önce Avrupa'da başka bir takıma gitmek istediğini belirten Hagi, Viitorul'da kalıp görevine devam etmişti.

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