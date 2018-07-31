Mircea Lucescu'dan Gheorghe Hagi'ye övgü!

efsanesii'nin çalıştırdığı Viitorul'un Concordia ile oynadığı maçı Romanya'da izleyen Türkiye A Milli Takım teknik direktörü, karşılaşmanın ardından Hagi hakkında konuştu.Romanya basınına konuşan Lucescu, ''Hagi ile birlikte birçok yılımız geçti. Real Madrid'den Brescia'ya transfer etmiştim. Brescia tarihinin en iyi futbolcularından birisiydi. Galatasaray'da daha çok oynayabilecekken maalesef futbolu bıraktı. Şimdi teknik direktörlükte gün geçtikçe gelişiyor. Bu yüzden onu tebrik ediyorum. Viitorul'da genç çocuklarla yaptığı işler gerçekten harika. Bu çocukların oyun tarzını çok beğeniyorum.'' sözlerini kullandı.Daha önce Avrupa'da başka bir takıma gitmek istediğini belirten Hagi, Viitorul'da kalıp görevine devam etmişti.