Mircea Lucescu'yu savaş durdurdu

Bir futbol sezonu daha geride kalırken, dünyada en çok kupa kazanan teknik adamların isimleri de yeniden gündeme geldi. Bu konuda Alex Ferguson'un eline kimse su dökemiyor.



İskoçyalı teknik adam 42'si ulusal, 8'i uluslararası olmak üzere toplam 50 kupa kazanarak kırılması imkansız bir rekora sahip oldu. Sadece Manchester United'in başında 13 şampiyonluk, 5 FA Cup, 10 Community Shield, 4 Lig Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Kupa Galipleri Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 Kıtalararası ve 1 Kulüpler Dünya Kupası kazanan Alex Ferguson tarihe adını altın harflerle yazdırdı. 2 kez dünyanın en iyi hocası seçildi.



GALATASARAY'A SÜPER KUPA KAZANDIRDI



Kupa canavarı bir başka isim de Mircea Lucescu. Türkiye'de herkesin yakından tanıdığı Lucescu, Galatasaray ve Beşiktaş'a şampiyonluk yaşatmış bir yabancı teknik adam olarak tarihe geçti. Türk Milli Takımı'nı da çalıştıran Lucescu kariyerinde toplam 37 kupa kazanarak Ferguson'un ardından ikinci sırada yer aldı.



Galatasaray'ın Real Madrid'i yenerek kazandığı Süper Kupa'da da onun imzası var. Lucescu Shakhtar Donetsk ile Avrupa Ligi'ni de kazanmayı başardı. Son olarak Ukrayna'da çalışan ve Dinamo Kiev'de başarıdan başarıya koşan Lucescu, Rusya'nın bu ülkeye açtığı savaş nedeniyle liglerin iptal edilmesi sonucu bu sezonu kupasız geçirdi.



MOURINHO DA BOŞ DURMUYOR



Jose Mourinho da kupa koleksiyoncusu hocalar arasında üçüncü sırada yerini alıyor. Bu sezon Roma ile Avrupa Konfederasyon Kupası'nı kazanan Portekizli teknik adamın kariyerinde de Lucescu kadar kupa var.



Ancak sayısal olarak Rumen teknik adamla eşit sayıda kupa kazansa da Mourinho'nun daha önemli ve prestijli başarılara imza attığı bir gerçek. Tecrübeli teknik adamın kazandığı kupalar arasında Porto ile UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi, Inter ile Şampiyonlar Ligi, M.United'la 1 Avrupa Ligi var.



FATİH TERİM'İN 20 KUPASI VAR



Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, en çok kupa kazanan hocalar arasında iyi bir yere sahip. Terim, 20 kupayla yer alıyor. 3 TSYD Kupası'nı bu sayıdan düştüğümüzde kazandığı ulusal ve uluslararası kupa sayısı 17.



Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu kazandı





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