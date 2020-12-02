Mircea Lucescu, VAR'a patladı!

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, VAR teknolojisine tepki gösterdi. Rakipleri Juventus hakkında da konuşan Lucescu, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kritik sözler sarf etti.



Deneyimli teknik adam Lucescu, VAR teknolojisine ilk günden beri karşı olduğunu belirtti.



"İLK GÜNDEN BERİ KARŞIYIM"



75 yaşındaki teknik direktör açıklamasında; "UEFA Avrupa'nın her yerinden teknik direktörleri bir araya getirdiği ilk günden beri görüşlerimi aktardım. Michel Platini'ye VAR'a karşı olduğumu söyledim çünkü oyunun güzelliğini ve dinamizmini öldürecekti." dedi.



Lucescu, gerçekle video arasında fark olduğunu ve hakemler video üzerinden yönlendirilirse normalde daha hafif olan hareketlerin videoda sert görüneceğini belirtti. Romen teknik adama göre; bu durum takımların maçlarda sık sık kırmızı kartlar nedeniyle eksik kalması anlamına geliyor.



