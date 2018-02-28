Mircea Lucescu: ''Türk futbolcularının potansiyeline güveniyorum''

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türk futbolcuların potansiyeline güvendiğini söyledi.Rumen teknik adam,oyuncu havuzunun genişletilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karmaların yaptığı maçları değerlendirdi.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lucescu, "Bu oyuncuları buraya çağırırken çok fazla maç izlendi. Takımları ve oyuncuları takip ettik. Batıdan büyük ağırlıkta oyuncu var. Liglerde doğudan çok fazla kulüp olmamasının da etkisi var bunda. Bu yaptığımız karma etkinlikleri sürdüreceğiz çünkü ben Türk futbolcularının potansiyeline güveniyorum. Buralardan bir şey çıkaracağız." diye konuştu.Tecrübeli futbol adamı, "Çok iyi ve faydalı bir etkinlik oldu. Hedefimiz Spor Toto 1. Lig ve 2. Lig'de oynayan futbolcuların düzeyini görmekti. Hali hazırda milli olan oyuncularımızla seviye farkları karşılaştırmak için güzel bir imkandı. Burada potansiyeli görmek için yaptık etkinliği." değerlendirmesinde bulundu.Riva'daki organizasyona davet edilen oyuncuların iki aylık bir sürecin ardından çağrıldığını söyleyen U-15 Milli Takım Teknik Direktörü Nedim Yiğit ise şunları kaydetti:"254 maç takip edildi. İki aylık bir süre içinde her takım altı yedi defa izlendi. Bu çocuklar, 12, 13, 15, 16 yaş aralığından beri bildiğimiz futbolcular. Ben de ülkenin oyuncu potansiyelinin olduğuna inanıyorum. Bunu geliştirerek işin içine daha fazla kulübün katılmasıyla bu artacaktır. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki kulüplerin daha aktif olmasıyla bizim çok büyük bir havuzumuz olacak."Öte yandan Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karmaların maçı 2-2 sona erdi.