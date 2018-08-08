Mircea Lucescu: 'Okay Yokuşlu'yu Inter'e önerdim'

"SRNA AYNI RONALDO GİBİ"

A Milli Takım Teknik Direktörü, La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi ve Okay Yokuşlu'ya değindi.Okay Yokuşlu'yu Celta Vigo öncesinde Inter'e önerdiğini kaydeden deneyimli teknik adam, "'yu Inter'e tavsiye ettim ancak artık çok geç olmuştu, Celta Vigo ile anlaşmaya varmıştı. Çok iyi bir orta saha oyuncusu. Stuttgart''ın orta sahasında oynayan 20 yaşındaki Berkay Özcan da öyle" dedi.Cagliari'ye transfer olan eski oyuncusu Srna için de konuşan Lucescu, "Srna aynı Ronaldo gibi, kendisine çok iyi bakıyor. Fiziksel olarak kusursuz bir oyuncu, herkesten fazla koşabilir. Başlangıçta belki zorluk yaşar ancak iyi bir iş ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.Lucescu ayrıca, Galatasaray'dan ayrılarak Genoa'ya imza atan Koray Günter'i de takip ettiğini belirterek; "Günter'in oyununu görene kadar bekleyin. Criscito onun ile ilgili bana çok olumlu şeyler söyledi" diye konuştu.