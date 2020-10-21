Mircea Lucescu: 'Maç skoru 2-0 olmamalıydı!'

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Juventus'un güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Lucescu, "Daha tecrübeli ve daha güçlü kadro kazandı. Tecrübesizlik nedeniyle 2 önemli hata yaptık. Daha iyi savunma yapabilirdik ancak maçın skoru da 2-0 olmamalıydı. Gol atmayı hak etmiştik" dedi.



Genç oyunculara sahip olduklarını belirten deneyimli hoca, "Bir süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzaktık ve deneyim kazanmaya uğraşıyoruz. Oyuncularımızın gösterdiği performans, gelecek için umut verici. İyi oynadık, 46. dakikada yaptığımız hata tüm resmi değiştirdi" ifadelerini kullandı.



