Mircea Lucescu: "Maç skoru 2-0 olmamalıydı!"

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Juventus maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Mircea Lucescu: 'Maç skoru 2-0 olmamalıydı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2020 00:07
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Juventus'un güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Lucescu, "Daha tecrübeli ve daha güçlü kadro kazandı. Tecrübesizlik nedeniyle 2 önemli hata yaptık. Daha iyi savunma yapabilirdik ancak maçın skoru da 2-0 olmamalıydı. Gol atmayı hak etmiştik" dedi.

Genç oyunculara sahip olduklarını belirten deneyimli hoca, "Bir süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzaktık ve deneyim kazanmaya uğraşıyoruz. Oyuncularımızın gösterdiği performans, gelecek için umut verici. İyi oynadık, 46. dakikada yaptığımız hata tüm resmi değiştirdi" ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için