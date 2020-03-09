Mircea Lucescu: "Koronavirüsten korkmuyorum"

A Milli takımın eski çalıştırıcısı Mircea Lucescu, koronavirüs salgını için bir açıklama yaptı.

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Mircea Lucescu: 'Koronavirüsten korkmuyorum'
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09 Mart 2020 16:58
Romanya'da koronavirüs endişesi nedeniyle spor organizasyonlarına 1000'den fazla seyircinin alınmamasına karar verilmesinin ardından Mircea Lucescu'dan açıklama geldi.

A Milli takımın eski çalıştırıcısı Lucescu, koronavirüs salgınından korkmadığını ifade etti.

Lucescu açıklamasında, "Bu koronavirüsün ne kadar süreceği bilinmiyor. Çıkan kararı da anlamadım, bin seyirci kararı var. Kimin geleceğine nasıl karar vereceksiniz? Ben koronavirüsten korkmuyorum" sözlerini kullandI

Milli takımdan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan Lucescu, sağlık sorunları nedeniyle dinlenmeye çekilmişti.

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