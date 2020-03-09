Mircea Lucescu: 'Koronavirüsten korkmuyorum'

Romanya'da koronavirüs endişesi nedeniyle spor organizasyonlarına 1000'den fazla seyircinin alınmamasına karar verilmesinin ardından Mircea Lucescu'dan açıklama geldi.A Milli takımın eski çalıştırıcısı Lucescu, koronavirüs salgınından korkmadığını ifade etti.Lucescu açıklamasında, "Bu koronavirüsün ne kadar süreceği bilinmiyor. Çıkan kararı da anlamadım, bin seyirci kararı var. Kimin geleceğine nasıl karar vereceksiniz? Ben koronavirüsten korkmuyorum" sözlerini kullandIMilli takımdan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan Lucescu, sağlık sorunları nedeniyle dinlenmeye çekilmişti.