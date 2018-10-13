Sorumluluk alın!

Cengiz'in bonservisi 50 milyon €

A Millî Takım önceki gün Rize'de Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldı.Özellikle maçın ikinci devresinde neredeyse tek kale oynayan rakibe pozisyon vermeyen ama aynı zamanda kaleyi bulamayan bir ay-yıldızlı takım izledik.Mircea Lucescu yönetiminde yeni bir "yapılanma" ve "gençleştirme" içinde olan ekibimizin gerek resmi gerek özel son 4 maçından çıkan ortak sonuç: Bize keskin nişancı lazım! Bunu neye göre söylüyoruz? Cevap: Rakamlara göre...Türkiye son 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet gördü. Ki bu imtihanların ortak noktası ve rakamları topa sahip olmadaki üstünlüktü. Millîler 4 mücadelede de yüzde 56'nın üzerinde topa sahipti. Pas yüzdesi de 80'i düşmeyen takımımız sonuca gitmekte zorlandı.İsveç deplasmanında Emre Akbaba'nın oyuna girmesiyle müthiş bir geri dönüşe imza atan ay-yıldızlılar, oyuna da skora da rakamlara da hükmetmişti. Ve rakip kaleye gönderilen 8 şutta 5 isabet ve 3 gol vardı.Peki ya golsüz sona eren Bosna Hersek maçına ne demeli? İşte bu kendi adımıza ve problemimizi görmek açısından önemli bir veri. Rakip kaleye şut sayısı 17. İsabet ise sadece 2. Çok net fırsatlar bulduk ama isabet yok. Aynı zamanda lider oyuncu eksikliğimiz de ortaya çıktı. Teknik direktör Mircea Lucescu, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder'e daha fazla özgürlük verip sorumluluk almalarını istiyor.Bir yükseliş ve "değer" hik,yesi Cengiz Ünder'in durumu. Buca, Altınordu, Başakşehir derken Roma'ya kadar uzanmıştı. Gerek geçen sezonki gerek bu sezonki performansı onu transfer vitrininin önüne koydu.2017-18 sezonu başında Başakşehir'den 13,4 milyon avroya Roma'ya giden millî değerimiz için Alman devi Bayern Münih'in gözden çıkardığı rakam 50 milyon avro. Sadece Almanya'da değil İngiltere kulüplerinin de takibinde olan 21 yaşındaki oyuncunun önü açık. Lucescu'nun ay-yıldızlı takımda da güvendiği isim olan Cengiz Ünder'in kariyerinin kısa sürede daha üst noktalara çıkması öngörülüyor.