"PARA BENİM SON DERDİM"

BAŞKAN "AYRILIK YOK" DEDİ!

Lucescu görevine devam ediyor. Kendisi salı günü Kiev'e gelecek. Onunla yolumuzu ayırma gibi bir planımız yok." dedi.





4 gün önce yıllarca çalıştığı Shakhtar Donetsk'in ezeli rakibi Dinamo Kiev'e imza atan Mircea Lucescu, "taraftar baskısı nedeniyle" görevinden ayrıldığını açıkladı. Ancak bu istifa kararından kısa süre sonra vazgeçti.Galatasaray ve Beşiktaş örneği veren deneyimli hoca, "Maalesef Dinamo Kiev ile yollarımı ayırmaya karar verdim. Özellikle taraftarların böylesine düşmanca yaklaşımının altında benim işimi yapmam imkansız.Ancak gittiğim kulüplerde taraftarlar beni kollarını açarak karşıladı ve ben de onlara kupayla yanıt verdim. Kendi kulübümün taraftarlarının kulübün yararlarına karşı hareket etmesini kabul edemem." dedi.Kiev'e imza atmasının nedeninin para olmadığını belirten Lucescu, "Futbola, Ukrayna'ya dönmek istedim. Ukrayna'da eskisi gibi bir rekabet olmasını istedim, bu ülke bunu hak ediyordu." ifadelerini kullandı.Mircea Lucescu'nun açıklanmasının ardından Dinamo Kiev'in büyük taraftar grupları sosyal medyadan tehdit mesajları ve fotoğraflar paylaşmışlardı.Mircea Lucescu'nun bu açıklamalarının ardından Dinamo Kiev Başkanı Surkis, ayrılıktan haberi olmadığını belirtti. Surkis, "Bu arada Dinamo Kiev Kulübü, başkan Surkis ile Lucescu'nun yazışmalarını da kamuoyuyla paylaştı. Başkan Igor Surkis, Rumen teknik adama "Sayın Lucescu, birlikte fırtınalara katlanacağız ve sizin gibi deneyimli bir denizciyle yola devam etmek istiyoruz." derken, Mircea Lucescu ise "Sayın Başkan, sorun yaratmak istemedim. Sizin bu desteğinizin ardından göreve devam ediyorum. Salı günü idmanda görüşürüz." diyerek göreve devam ettiğini belirtti.