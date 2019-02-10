Mircea Lucescu için flaş iddia: 'Dönmek istiyor'

"DİNAMO'NUN DURUMUNU BİLİYOR"

'in A Milli Takım'ın başına geçeceği iddlarının ardından takımdan ayrılacağı konuşulaniçin Romanya'dan flaş açıklamalar geldi.Teknik Direktörü, "Lucescu, Dinamo Bükreş'e seve seve geri dönerim demiş. O saygı duyduğum bir adam, çok da hayran olduğum birisi ancak Dinamo'da Lucescu ile birlikte çalışamam. Yine de ona ilk teklifi ben yaparım. Eğer Lucescu Dinamo'ya gelirse de bunu başardığım için benim heykelimi diksinler" dedi.Dinamo Bükreş'in eski oyuncularındanise Lucescu ile bir araya geldiğini belirtirken, "Onunla bir restoranda buluştuk, Dinamo'nun durumunun çok kötü olduğunu o da biliyor. Bu kabus içinde ona takıma gelip gelmeyeceğini soramadım" ifadelerini kullandı.Dinamo Bükreş, 23. haftası tamamlanan Romanya Ligi'nde 28 puanla 10. basamakta yer alıyor. Mircea Lucescu, İtalya'ya gitmeden önce 1985-1990 yılları arasında Dinamo Bükreş'in teknik direktörlüğünü yaptı.