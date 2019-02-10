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Mircea Lucescu için flaş iddia: "Dönmek istiyor"

A Milli Takımımızda yolların ayrılması beklenen Mircea Lucescu'nun, Dinamo Bükreş'e geri dönmek istediğini söylediği kaydedildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mircea Lucescu için flaş iddia: 'Dönmek istiyor'
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10 Şubat 2019 17:04
Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçeceği iddlarının ardından takımdan ayrılacağı konuşulan Mircea Lucescu için Romanya'dan flaş açıklamalar geldi.

Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Mircea Rednic, "Lucescu, Dinamo Bükreş'e seve seve geri dönerim demiş. O saygı duyduğum bir adam, çok da hayran olduğum birisi ancak Dinamo'da Lucescu ile birlikte çalışamam. Yine de ona ilk teklifi ben yaparım. Eğer Lucescu Dinamo'ya gelirse de bunu başardığım için benim heykelimi diksinler" dedi.

"DİNAMO'NUN DURUMUNU BİLİYOR"

Dinamo Bükreş'in eski oyuncularından Ionut Lupescu ise Lucescu ile bir araya geldiğini belirtirken, "Onunla bir restoranda buluştuk, Dinamo'nun durumunun çok kötü olduğunu o da biliyor. Bu kabus içinde ona takıma gelip gelmeyeceğini soramadım" ifadelerini kullandı.

Dinamo Bükreş, 23. haftası tamamlanan Romanya Ligi'nde 28 puanla 10. basamakta yer alıyor. Mircea Lucescu, İtalya'ya gitmeden önce 1985-1990 yılları arasında Dinamo Bükreş'in teknik direktörlüğünü yaptı.

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