Mircea Lucescu: ''Gençlerin yanında abiler olmalı...''

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, genç bir kadroya sahip olduğunu ve oyuna hükmeden bir sistem oluşturmaya çalıştığını söyledi.



Ay-yıldızlı ekibin Rize'de yarın Bosna Hersek ile yapacağı özel maç öncesi teknik direktör Lucescu ve takım oyuncularından Mahmut Tekdemir'in katılımıyla Rize Yeni Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenlendi.



Bosna Hersek'in 5-6 yıldır birlikte oynayan ve birbirini tanıyan bir ekip olduğuna değinen Lucescu, "Biz genç ekibi mart ayında kurmaya başladık. Bu işin üç ayağı var. İlki, genç, birbirini anlayan, tamamlayan, birlikte oynayan bir grup oluşturmak. Elimizdeki genç oyuncuların anlayabileceği ve sahaya yansıtabileceği oyun felsefesini, sistemini bulmak ve üçüncüsü doğal olarak sonuç." diye konuştu.



Farklı bir milli takım oluşturmak istediğinin altını çizen Lucescu, "Oyuna tamamen hükmeden bir sistem yaratmak istiyoruz. Sonrasında artık değişik oyun sistemlerini sahaya yansıtma kısmanı bakacağız. Çok genç ekibimiz var. Yarın belki başka gençler oyuna girecek. Türkiye'nin gelceğinin oyuncuları olacak bu çocuklar. Bütün antrenörlerin hedefi gençlerle sonuç almak. Gençlerin hırsı azmi çok daha farklı." şeklinde konuştu.



Gençlerin yanında her ekibin tecrübeli oyunculara da ihtiyacı olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:



"Tecrübeli oyuncular gençler arasındaki bağdır. Mehmet Topal, Mahmut gibi oyuncular. Bunlar gençlerin sözlerini dinlediği oyuncular. Hiçbir oyuncuyu kenarda bırakmıyorum. Durum bunu gerektirdi. Bu durumdan dolayı böyle bir grup kurduk ama gençlerin yanında abiler önemli. Bizde Burak, Arda, Selçuk, Emre gibi tecrübeli oyuncular olmasını isterdim ama durum bunu gerektirdi. Başka oyuncular olmayınca bizim geleceğimiz olan gençlere yöneldik."



"Milli takımda çok fazla zamanınız yok"



Milli takımda bir araya gelen oyuncuların fazla çalışma fırsatı olmadığının altını çizen Lucescu, "Milli takımda fazla zamanımız yok .Bugün istediklerimizi uygulamakta gençler daha istekli. Diğerlerinde her şeyi kolay değiştiremiyorsunuz. 30-32 yaşındaki oyuncuları değiştirmek kolay değil. Onlara felsefeyi anlatmak kolay değil. Gençler doğal olarak dinlemeye ve söylenenleri sahaya yansıtmaya daha arzulu. Oyun felsefesini sahaya yansıtıyorlar. Biz sadece fazla zamanımız olmadığı için mental olarak çalışıyoruz."



Milli takımda 20 değişik kulüpten oyuncu olduğunu vurgulayan Lucescu, "Her oyuncumuz farklı ülkelerden, taktiklerden geliyorlar. Sonra buraya gelip farklı bir taktikle çalışıyorlar. Bunları önce kafada değiştirmemiz gerekiyor. Sahada alınan sonuçlardan istediğimiz gibi olduğunu görüyoruz. Bu hafta iki antrenman ama 4 toplantı yaptık. Fazla detaya girmeye gerek yok." dedi.



Emre Akbaba'nın sakatlığının önemine dikkati çeken Rumen teknik direktör, "Oyunun ritmini değiştirmede çok faydalı olabilirdi. Mehmet Topal da aynı şekilde. Benim için çok önemli bir oyuncuydu. Bu sakatlıklar sonucu diğer oyunculara şans doğdu." ifadelerini kullandı.



Bazı takımlarda Türk oyuncuların şans bulduğunu vurgulayan Lucescu, şunları kaydetti:



"Gelecekte daha çok Türk oyuncusunu sahada görmek istiyoruz. Kenarda oturan değil. Türk oyunculara genel olarak baktığınızda teknikleri orta seviyenin üzerinde. Bu konu üzerinde çalışırsak Türk oyuncuları daha çok sahada görürüz. Sadece milli takım seviyesinde değil. Şampiyonlar Ligi, kulüpler seviyesinde. Sadece ocak ayını gören değil, daha ilerisini gören Türk kulüplerinin olması arzusundayız."



Mircea Lucescu, İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik'in 21 yaşında olmasına rağmen Fransa'da güzel işler yaptığını sözlerine ekledi.



Mahmut Tekdemir'in açıklamaları



Milli takımın orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, Lucescu'nun oyun felsefesi olduğunu kaydederek, "Oyun felsefesini bize aktarmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada çok fazla birlikte olma şansımız yok. Değişim gösteriyoruz. Buna ayak uydurmak kolay değil. İnşallah kısa sürede daha tecrübeli hale gelmeye çalışacağız." dedi.



İsveç galibiyetinin kendilerini olumlu etkilediğini kaydeden Mahmut, "Öz güvenimizi artırdı. Takımın havası gayet iyi. Beraber oturup hareket ediyoruz. İnşallah yarınki maça bu yansıyacaktır." diye konuştu.



Mahmut, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Edin Visca ile Medipol Başakşehir'de beraber oynadıklarına değinerek, "Kendini Türkiye'de ispatlamış. Onunla karşılıklı oynamaktan keyif alıyorum. Yarın dostça bir maç olmasını istiyorum." değerlendirmesini yaptı.