Mircea Lucescu en iyi 11'ini seçti

Mircea Lucescu, kariyerinde daha önce çalıştırdığı takımlardan oluşan eski öğrencilerinden en iyi 11'ini oluşturdu.



Kurduğu kadroda Shakhtar Donetsk, Inter, Brescia ağırlıklı isimleri tercih eden Lucescu herhangi bir Türk oyuncuyu seçmezken vatandaşı eski Galatasaraylı Gheorghe Hagi'yi listeye ekledi.



Lucescu'nun seçtiği ilk 11 şu şekilde:

Pagliuca

Javier Zanetti, Bergomi, Rakitskiy, Mykolenko

Pirlo, Fernandinho (Diego Simeone)

Hagi (Douglas Costa)

Roberto Baggio, Willian

Ronaldo



