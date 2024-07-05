Mircea Lucescu'dan Türkiye itirafı!

A Milli Takım'ın başında 2017-2019 tarihlerinde teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda'yı yenerek, yarı finale çıkacağına inandığını söyledi.



Romanya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenmesiyle Almanya'dan Bükreş'e dönen Lucescu, AA'ya telefonla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsviçre ile turnuvanın en iyi çıkış yapan takımı olduğunu ifade etti.



Şampiyonada Doğu Avrupa'yı temsil eden tek takımın Türkiye olduğunu belirten 78 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Balkanlardan bir sürpriz çıkmadı. Romanya, zayıf kaldı ve elendi. Romanya son maçında Hollanda'ya karşı kötü oynadı. Önceki mücadelelerini beğendim ama son karşılaşmada çok hata yaptılar." dedi.



EURO 2024'te büyük takımların bir kazaya uğramadan yoluna devam ettiğini anımsatan Lucescu, "İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz ve Hollanda devam ediyor, sadece devlerden İtalya turnuvaya veda etti. Çok büyük bir sürprizin yaşandığın bir turnuva değil. Tabii Türkiye ve İsviçre hariç. Bu iki ülkenin turnuvada adından söz ettireceğini düşünüyorum." diye konuştu.



"ÇOK ZEKİCE OYNUYORLAR"



A Milli Futbol Takımı'nın turnuvada başarılı bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Lucescu, Türk futbolunun yeniden yükselişe geçtiğini bildirdi.



A Milli Futbol Takımı'nın maçlarını izlerken keyif aldığını söyleyen Lucescu, "Türk futbolcular sahada hem savaşıyor, hem de çok zekice oynuyor. Sadece defans ve hücumda değil, teknik düzeyde de milli takım çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.



"EN AZ YARI FİNAL OYNAR"



Milli takımdaki gençleştirme hareketini kendisinin başlattığını ve bunun meyvelerinin şimdi alındığını ifade eden Lucescu, şunları söyledi:



"Türk Milli Takımı'nda hala benim izlerim duruyor. Benim kazandırdığım 5-6 oyuncu şu anda milli takımda oynuyor. Bundan büyük gurur duyuyorum. Merih Demiral da bunlardan birisi. Avusturya karşısındaki attığı golleri görünce çok sevindim. Merih Demiral'ın yanından Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür...Türkiye'nin Hollanda'yı yenip yarı finale ulaşacağını düşünüyorum. Benim tahminim Türk Milli Takımı en azından yarı final oynar."



ARDA GÜLER & KENAN YILDIZ



Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in de performansını beğendiğini ifade eden Lucescu, "Arda ve Kenan, Türk Milli Takımı'nın geleceği. On yıl sonrasında milli takımın belkemiği onlar olacak." dedi



"MERT KENDİNİ İSPATLADI"



Milli takımın kalecisi Mert Günok'un yaptığı kurtarışlarla ay-yıldızlı ekibin başarısında pay sahibi olduğuna işaret eden Lucescu, "Mert inanılmaz kurtarışlar yapıyor. İyi bir kaleci olduğunu ispatladı. 78 yaşındayım ve Mert bence Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde en unutulmaz kurtarışı yapan kaleci oldu." ifadelerini kullandı.



A Milli Futbol Takımı'nda Ağustos 2017'de göreve başlayan Lucescu, Şubat 2019'da görevinden ayrılmıştı.



