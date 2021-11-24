Mircea Lucescu'dan Halil Umut Meler'e penaltı isyanı

Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu, Bayern maçını yöneten Halil Umut Meler'in net penaltılarını vermediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mircea Lucescu'dan Halil Umut Meler'e penaltı isyanı
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24 Kasım 2021 01:38
Dinamo Kiev - Bayern Münih maçı sonrası Ukrayna ekibinin hocası Mircea Lucescu karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in penaltılarını vermediğini söyledi.

Deneyimli hoca maç sonu yaptığı açıklamada, "Bayern Münih'e karşı kaybetmeyi hak etmedik. Verilmeyen çok net penaltımız var. Avrupa'da büyük takımlar hakemler tarafından kollanıyor. Bunu zaten biliyordum ama bugün net olarak kanıtlandı" diye konuştu.

Maça çıkmadan önce eleneceklerinin neredeyse kesin olması nedeniyle oyuncularını konsantre etmekte zorlandığını belirten Lucescu, "Maçta 2 net gol kaçırdık. Taraftarımızın önünde sahayı terk etmek olmasın diye sahaya çıktık. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maçtan önce futbolcuları başka ne motive edebilir ki?" açıklamasını yaptı


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