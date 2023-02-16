Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında tüm Türkiye yasa boğuldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken dünyanın dört bir yanından ülkemize destek ve yardım mesajları gelmişti.



TÜM BAŞKANLAR DAVET EDİLDİ



Kulüplerimiz de harekete geçerken deprem bölgelerine onlarca tır gönderilmişti. Trabzonspor yönetimi, yarın UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel mücadelesi öncesinde karşılaşmaya UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve tüm Süper Lig kulüp başkanlarını davet etmişti. Günlerdir sosyal medyadan birlik ve beraberlik mesajları verilirken kritik mücadelede de bu resmen gözler önüne serilecek.



TÜM GELİR DEPREM BÖLGESİNE



Karşılaşmaya sadece Bordo-Mavili taraftarlar değil, tüm futbolseverler de davet edildi. Farklı takım taraftarlarının Passolig kartlarına da maçın açık olacağı öğrenilirken fiziki olarak mücadeleye gidemeyecek futbolseverler için de sanal hatıra biletler satışa sunuldu. Trabzonspor dev karşılaşmadan elde edilecek tüm geliri afet bölgesine yardım amacıyla bağışlayacak.



GALATASARAY'I İLK ARAYAN İSİMLERDEN BİRİ; MIRCEA LUCESCU



Tüm takımlarımız adeta seferberlik ilan ederken yardım maçları için de dev kulüplerle görüşmelere başlandı. Antalya'da kamp yapmaya hazırlanan Galatasaray'ı ilk arayan isimlerden biri tanıdık bir yüz oldu: Mircea Lucescu... 2000-2002 yılları arasında Galatasaray'da, 2002-2004 senelerinde Beşiktaş'ta ve 2017-2019 yıllarında A Milli Takımımız'ı çalıştıran Rumen hoca, Sarı-Kırmızılı yönetimi arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



SON KARAR ASLAN'IN



Tecrübeli teknik adamın yardım karşılaşması niyetiyle Galatasaray'dan bir de hazırlık maçı talebinde bulunduğu öğrenildi. Son kararı Başkan Dursun Özbek ve ekibinin vereceği kaydedildi.



