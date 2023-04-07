Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Jorge Jesus'tan önce geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye gitme ihtimali olduğunu ancak bunu kabul etmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2023 19:22
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bir röportaj verdi ve Fenerbahçe itirafında bulundu.

Rumen basınına konuşan Lucescu, takımdan ayrılma ihtimalleri olduğunu ancak bunları kabul etmediğini söyledi.

Lucescu, Ekim ayında Rennes ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Nice'in temsilcilerinin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. 77 yaşındaki teknik adam, "Ne olduğu önemli değil, kimseyle pazarlık yapmam. Rennes ile oynadığımız maçta Nice'ten gelenler oldu ama ayrılmak aklımın ucundan bile geçmedi. Burada, Ukrayna'da şampiyonanın devam etmesi için büyük çabalar var" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe için de konuşan Lucescu, "Yaz aylarında Jorge Jesus'tan önce Fenerbahçe'ye gidebilirdim ama kabul etmedim. Dinamo Kiev'i içinde bulunduğu durumda bırakıp gidemezdim. Bu benim karakterim değil" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam son olarak, "Eğer burada insanlar bir değişikliğe ihtiyaç olduğuna karar verirlerse, o zaman ayrılacağım" dedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery