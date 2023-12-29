Mircea Lucescu'dan, Beşiktaş'a ret

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları son sürat devam ediyor. Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlı yönetim, adaylarla temaslarını sıklaştırdı.
Yoğun bir operasyon yürüten kurmaylar, yeni hocayı Kasımpaşa maçına yetiştirmek istiyor.
LUCESCU GÜNDEME GELMİŞTİ
Önceliği yabancı teknik adama veren Beşiktaş'ta Mircea Lucescu ismi de gündeme gelmişti. Rumen basınında yer alan habere göre; Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımın teklifini geri çevirdi.
Dinamo Kiev'den ayrılmasının ardından kulüpsüz durumda olan Lucescu'nun ara transfer döneminde bir takımı devralmak istemediği iddia edildi. Beşiktaş'a kapıyı tamamen kapatmayan Lucescu, sezon sonunu işaret etti.
KENDİ TAKIMINI KURMAK İSTİYOR
Önceden oluşturulmuş bir takımı anında devralmak istemeyen Lucescu, kendi stratejisi ve kendi transferlerini yapmak istediği için yaz aylarında görev yapmayı amaçlıyor.
2002 - 2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Rumen hoca, 1 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
89 MAÇA ÇIKTI
Siyah-beyazlılarla 89 maçta görev alan Lucescu, 53 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 19 beraberlik yaşadı.
Yoğun bir operasyon yürüten kurmaylar, yeni hocayı Kasımpaşa maçına yetiştirmek istiyor.
LUCESCU GÜNDEME GELMİŞTİ
Önceliği yabancı teknik adama veren Beşiktaş'ta Mircea Lucescu ismi de gündeme gelmişti. Rumen basınında yer alan habere göre; Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımın teklifini geri çevirdi.
Dinamo Kiev'den ayrılmasının ardından kulüpsüz durumda olan Lucescu'nun ara transfer döneminde bir takımı devralmak istemediği iddia edildi. Beşiktaş'a kapıyı tamamen kapatmayan Lucescu, sezon sonunu işaret etti.
KENDİ TAKIMINI KURMAK İSTİYOR
Önceden oluşturulmuş bir takımı anında devralmak istemeyen Lucescu, kendi stratejisi ve kendi transferlerini yapmak istediği için yaz aylarında görev yapmayı amaçlıyor.
2002 - 2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Rumen hoca, 1 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
89 MAÇA ÇIKTI
Siyah-beyazlılarla 89 maçta görev alan Lucescu, 53 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 19 beraberlik yaşadı.
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