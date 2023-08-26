Mircea Lucescu: 'Beşiktaş'ı küçümsemedim!'

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, basına yansıyanifadelerinin tamamen yanlış anlaşıldığını, bunu Beşiktaş'ı yüceltmek için söylediğini bildirdi.Lucescu, AA muhabirine, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamadan sonra Türkiye'de kendisi hakkında yazılanları duyunca güldüğünü söyledi.Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Lucescu,diye konuştu.Beşiktaş'ın Avrupa tarzında büyük bir takım olduğunu aktaran Lucescu, Avrupa'daki Chelsea, Manchester City gibi büyük kulüplerin kadrosunda Afrikalı sporcuların olduğunu vurguladı.Sözlerinin spor yazarları tarafından ya da sosyal medyada farklı noktalara çekildiğini ifade eden Lucescu, şunları kaydetti:Lucescu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'a karşı etkili bir oyun sergilediklerini belirterek, Dinamo Kiev'in çoğunluğunun futbol akademisinden gelen futbolcularla oynadığını söyledi.İstanbul'daki maç için sabırsızlandığına değinen Lucescu,ifadelerini kullandı.Lucescu, Beşiktaş ile oynayacakları rövanş karşılaşmasını sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak,dedi.