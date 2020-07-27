Mircea Lucescu, 4 günde istifa etti!

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan tam 4 gün sonra istifa ettiğini açıkladı.

Mircea Lucescu, 4 günde istifa etti!
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27 Temmuz 2020 16:32
4 gün önce yıllarca çalıştığı Shakhtar Donetsk'in ezeli rakibi Dinamo Kiev'e imza atan Mircea Lucescu, "taraftar baskısı nedeniyle" görevinden ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray ve Beşiktaş örneği veren deneyimli hoca, "Maalesef Dinamo Kiev ile yollarımı ayırmaya karar verdim. Özellikle taraftarların böylesine düşmanca yaklaşımının altında benim işimi yapmam imkansız. Ben bir korkak değilim, her zaman sportif meydan okumaları kabul ettim. Bunun örnekleri de Galatasaray'dan Beşiktaş'a ya da Dinamo Bükreş'ten Rapid Bükreş'e gidişlerimdir. Ancak gittiğim kulüplerde taraftarlar beni kollarını açarak karşıladı ve ben de onlara kupayla yanıt verdim. Kendi kulübümün taraftarlarının kulübün yararlarına karşı hareket etmesini kabul edemem." dedi.

"PARA BENİM SON DERDİM"

Kiev'e imza atmasının nedeninin para olmadığını belirten Lucescu, "Benim Dinamo Kiev'e gelmemin nedeni kontrattaki rakamlar değildi, para benim son derdim. Futbola, Ukrayna'ya dönmek istedim. Ukrayna'da eskisi gibi bir rekabet olmasını istedim, bu ülke bunu hak ediyordu." ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu'nun açıklanmasının ardından Dinamo Kiev'in büyük taraftar grupları sosyal medyadan tehdit mesajları ve fotoğraflar paylaşmışlardı.





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