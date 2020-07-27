Mircea Lucescu, 4 günde istifa etti!

"PARA BENİM SON DERDİM"

4 gün önce yıllarca çalıştığı Shakhtar Donetsk'in ezeli rakibi Dinamo Kiev'e imza atan Mircea Lucescu, "taraftar baskısı nedeniyle" görevinden ayrıldığını açıkladı.Galatasaray ve Beşiktaş örneği veren deneyimli hoca, "Maalesef Dinamo Kiev ile yollarımı ayırmaya karar verdim. Özellikle taraftarların böylesine düşmanca yaklaşımının altında benim işimi yapmam imkansız.Ancak gittiğim kulüplerde taraftarlar beni kollarını açarak karşıladı ve ben de onlara kupayla yanıt verdim. Kendi kulübümün taraftarlarının kulübün yararlarına karşı hareket etmesini kabul edemem." dedi.Kiev'e imza atmasının nedeninin para olmadığını belirten Lucescu, "Futbola, Ukrayna'ya dönmek istedim. Ukrayna'da eskisi gibi bir rekabet olmasını istedim, bu ülke bunu hak ediyordu." ifadelerini kullandı.Mircea Lucescu'nun açıklanmasının ardından Dinamo Kiev'in büyük taraftar grupları sosyal medyadan tehdit mesajları ve fotoğraflar paylaşmışlardı.