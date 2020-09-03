Miray Daner Saygı - Bir Ercüment Çözer Dizisi yeni imajı!

7 yaşında başladığı oyunculuk kariyerine son olarak Saygı dizisi ile devam eden Miray Daner Saygı - Bir Ercüment Çözer Dizisi projesi için yeni imaja büründü. Sosyal medyada Miray Daner fanları bu yeni imajı çok fazla konuştu. Miray Daner kimdir? Miray Daner hangi dizide oynayacak? gibi soruların yanıtını öğrenebilirsiniz.

03 Eylül 2020 07:46
Miray Daner Saygı - Bir Ercüment Çözer Dizisi yeni imajı!
Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı ve Hakan Muhafız gibi dizilerde rol alan Miray Daner, yeni dizisi için bambaşka bir imaja büründü. Güzel oyuncu Miray Daner'in Blu TV'de yayınlanacak olan Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi için çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Miray Daner'in yeni dizideki yeni imajıyla fotoğrafları ise hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu, sosyal medyada da gündem oldu.

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner 15 Ocak 1999'da İstanbul'da doğdu.

Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.



MİRAY DANER'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 – Saygı –
2019 – Hakan: Muhafız –
2018- Bir Litre Gözyaşı-(Cihan) (TV Dizisi)
2017 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)
2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Hilal) (TV Dizisi)
2013 – 2014 – Medcezir (Beren Beylice) (TV Dizisi)
2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Dünya) (TV Dizisi)
2012 – Zil Çalınca Avı (Miray) (TV Dizisi)
2012 – Zil Çalınca (Duygu) (TV Dizisi)
2012 – Arkadaşım Max (Melda) (Sinema Filmi)
2010 – Çınar Ağacı (Peln) (Sinema Filmi)
2010 – 1 Kadın 1 Erkek (Zeynep'in çocukluğu) (TV Dizisi)
2010 – Dersimiz Atatürk (Sabiha Gökçen'in çocukluğu) (Sinema Filmi)
2009 – 2011 – Papatyam (Gonca) (TV Dizisi)
2007 – Bez Bebek (Doll Nergis) (TV Dizisi)



SAYGI - BİR ERCÜMENT ÇÖZER DİZİSİ KONUSU

Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan hikâyesi…

Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği 'Saygı', Türkiye'nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer'in hikayesini anlatıyor.

Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer'in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişir: Helen ve Savaş.

Behzat Ç. - "Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı; başrollerini Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'in paylaştığı Saygı, çok yakında sadece BluTV'de!

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