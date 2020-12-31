Miray Daner O Ses Türkiye yılbaşında, Miray Daner kaç yaşında, Miray Daner kimdir, nerelidir?

Oyuncu Miray Daner yaşı, Miray Daner nereli, Miray Daner kimdir konusunda yapılan araştırmalar dikkatlerden kaçmıyor. Film ve dizilerde boy gösteren Miray Daner nereli? Miray Daner yaşı kaçtır? soruları detaylarını öğrenebilirsiniz. Vatandaşlar Miray Daner'in dizileri, Miray Daner boyu kaç, Miray Daner konusuyla ilgili ortaya çıkan doğru bilgileri sizler için derledik.

31 Aralık 2020 20:11
Miray Daner O Ses Türkiye yılbaşında, Miray Daner kaç yaşında, Miray Daner kimdir, nerelidir?
Sevilen oyunculardan ve film ile dizilerde oynayan Miray Daner yaşı, Miray Daner nereli, Miray Daner kimdir? Miray Daner nerede doğdu? soruları O Ses Türkiye Yılbaşı programında şarkı söylemesinden sonra merakla araştırılıyor. Merak edenler Miray Daner sevgilisi kim? Miray Daner evli mi? Miray Daner kimdir? Miray Daner yaşı konusunda araştırmaları vatandaşlar gerçekleştiriyor ve doğru bilgileri belli oldu.

Miray Daner TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı programına katıldı, hakkında merak edilenler cevaplarını buldu.

MİRAY DANER KİMDİR? MİRAY DANER YAŞI, NERELİ? 15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudu. Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır.
Ardından 2007 yılında Bez Bebek dizisinde rol almıştır. 2009-2011 yılları arasında "Papatyam" adlı dizide 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı canlandırmıştır. 2015'te Medcezir dizisindeki şımarık Beren Beylice karakteri ile tanındı.

Miray Daner, iki sezon boyunca ekranlara gelen, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in baş rollerini paylaştığı Vatanım Sensin isimli dizide de Cevdet ve Azize'nin memleket sevdalısı kızı Hilal karakterini canlandırmıştı.



MİRAY DANER KAÇ YAŞINDA, NEREDE DOĞDU?

Miray Daner, 15 Ocak 1999 yılında doğdu ve 21 yaşında. Miray Daner İstanbul'da doğdu.

MİRAY DANER DİZİLERİ

2020 – Saygı –
2019 – Hakan: Muhafız –
2018- Bir Litre Gözyaşı-(Cihan) (TV Dizisi)
2017 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)
2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Hilal) (TV Dizisi)
2013 – 2014 – Medcezir (Beren Beylice) (TV Dizisi)
2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Dünya) (TV Dizisi)
2012 – Zil Çalınca Avı (Miray) (TV Dizisi)
2012 – Zil Çalınca (Duygu) (TV Dizisi)

MİRAY DANER'İN OYNADIĞI FİLMLER

2012 – Arkadaşım Max (Melda) (Sinema Filmi)
2010 – Çınar Ağacı (Peln) (Sinema Filmi)
2010 – 1 Kadın 1 Erkek (Zeynep'in çocukluğu) (TV Dizisi)
2010 – Dersimiz Atatürk (Sabiha Gökçen'in çocukluğu) (Sinema Filmi)
2009 – 2011 – Papatyam (Gonca) (TV Dizisi)
2007 – Bez Bebek (Doll Nergis) (TV Dizisi)

MİRAY DANER'İN SEVGİLİSİ KİM?

Miray Daner'in partneri Boran Kuzum'la aşk yaşadığı haberleri magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Miray Daner'in sevgilisi var mı? Miray Daner sevgilisini kendisi açıklamadı.



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