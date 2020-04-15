Mirasyedi konusu nedir, hangi kanalda? İşte Mirasyedi oyuncuları...
Mirasyedi filmi bugün ilk kez televizyonda yayınlanacak. Eray Koçak'ın yönetmenliğini yaptığı filmde pek çok ünlü oyuncu rol alıyor. Bugün ekranlara gelecek filmin konusu ve oyuncuları ise araştırılmaya başlandı. Peki Mirasyedi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer ve Nevra Serezli'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Mirasyedi filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranında izleyicilerle buluşacak. 2019 yapımı filmin konusu ise merak ediliyor. Peki Mirasyedi konusu nedir? İşte oyuncuları...