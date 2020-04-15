Mirasyedi konusu nedir, hangi kanalda? İşte Mirasyedi oyuncuları...

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Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer ve Nevra Serezli'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Mirasyedi filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranında izleyicilerle buluşacak. 2019 yapımı filmin konusu ise merak ediliyor. Peki Mirasyedi konusu nedir? İşte oyuncuları...Ekin Mert DaymazFulya ZenginerNevra SerezliNail KırmızıgülGösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.