Miranda'nın talipleri artıyor! Roma ve West Ham

Fatih Terim'in yalanladığı isimlerden olan tecrübeli savunmacı Miranda için iki takımın daha devrede olduğu ortaya çıktı.
İtalyan basınına göre Inter'deki geleceği belirsiz olan Miranda ile Roma ve West Ham United ilgileniyor.
Roma'nın Inter'e Miranda için satın alşma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtilirken, West Ham'ın da birkaç gün içerisinde teklifini sunması bekleniyor.
2020 yılına kadar Inter ile sözlşemesi bulunmasına rağmen fazla forma şansı bulamadığı için Miranda'nın devre arasında ayrılması bekleniyor.
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İtalyan basınına göre Inter'deki geleceği belirsiz olan Miranda ile Roma ve West Ham United ilgileniyor.
Roma'nın Inter'e Miranda için satın alşma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtilirken, West Ham'ın da birkaç gün içerisinde teklifini sunması bekleniyor.
2020 yılına kadar Inter ile sözlşemesi bulunmasına rağmen fazla forma şansı bulamadığı için Miranda'nın devre arasında ayrılması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın