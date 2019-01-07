Miranda'nın talipleri artıyor! Roma ve West Ham

Fatih Terim'in yalanladığı isimlerden olan tecrübeli savunmacıiçin iki takımın daha devrede olduğu ortaya çıktı.İtalyan basınına göre Inter'deki geleceği belirsiz olan Miranda ileveilgileniyor.Roma'nın Inter'e Miranda için satın alşma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtilirken, West Ham'ın da birkaç gün içerisinde teklifini sunması bekleniyor.2020 yılına kadar Inter ile sözlşemesi bulunmasına rağmen fazla forma şansı bulamadığı için Miranda'nın devre arasında ayrılması bekleniyor.