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Miranda: "Inter, zafer için Barcelona'da"

Inter'in Brezilyalı savunmacısı Miranda, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecekleri Barcelona müsabakası öncesi konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Miranda: 'Inter, zafer için Barcelona'da'
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24 Ekim 2018 16:55
Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Barcelona deplasmanına çıkacak İnter'de tecrübeli savunmacı Miranda, maç öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başlangıcında Messi'nin sakatlığında değinen yıldız futbolcu, "Barcelona'nın sadece Messi'den ibaret olmadığını, fark yaratabilecek muhteşem oyuncuları olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda, bu kalitede bir oyunla yüzleşebilecek kapasiteye sahibiz." dedi.

Katalan devinin skorer futbolcusu Suarez'e de değinen Brezilyalı savunmacı, "Luis Suarez, oldukça hızlı bir oyuncu. Ancak, sadece onunla değil, takım olarak karşı karşıya geleceğiz. Önemli rakiplere karşı oynamak beni her zaman mutlu etmiştir. Barcelona'nın her zaman fark yaratabilecek oyuncusu var." ifadedlerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN BURADAYIZ"

Konuşmasının sonunda İnter'in Barcelona'ya zafer için gittiğini söyleyen Miranda, "Seyirci olmak içn değil, zaferi kazanmak için buradayız. Zor bir grupta olduğumuzun farkındayız ancak yarın alacağımız puan verya puanlar bizim üst sıralarda olmamıza sebebiyet verebilir. Sonuçta bu final değil, daha oynayacak çok maçımız var." diyerek konuşmasını bitirdi.

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