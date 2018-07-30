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Miranda, Inter ile 2 yıllık sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Brezilyalı savunma oyuncusu Miranda, Inter ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Kaynak: Sporx.com
Miranda, Inter ile 2 yıllık sözleşme imzalıyor
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30 Temmuz 2018 15:51
Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Brezilyalı savunma oyuncusu Miranda, Inter ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Inter ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan Miranda'yı takımda tutmaya karar veren Inter, Brezilyalı futbolcunun menajeri ile yaptığı son görüşmede 2 yıllık yeni sözleşme üzerinden 6 milyon euroluk anlaşmaya vardı.

2015 yılında Atletico Madrid'den transfer edilen Miranda, özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Inter'in yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinde kritik bir rol oynadı.

Yeni sözleşme görüşmeleri üzerine açıklamalarda bulunan Miranda, "Inter ile sözleşmem devam ediyor ve Milano'da olmaktan dolayı mutluyum. Şampiyonlar Ligi serüveninde de bu takımın bir paröası olmaya devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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