Miranda: ''Brezilya, İtalya stili savunma yapıyor''

İtalya Serie A takımlarından Inter'de oynayan Brezilya Milli Takımı'nın defans oyuncusu Miranda, İtalya basınına açıklamalarda bulundu.



''FORVETLERİN GOL ATACAĞINI BİLİYORUZ''



Brezilya'nın savunmayı geliştirdiğini söyleyen Miranda, ''Bu takım, geçmiş takımlara göre çok daha farklı. Defansif olarak çok güçlüyüz. Şu ana kadar çok az gol yedik. Maç içinde de forvet oyuncularının gol atacağını biliyoruz.'' diye konuştu.



''SAVUNMAYI SERİE A'DAN ÖĞRENDİK''



İtalya'dan savunma için çok şey öğrendiklerini söyleyen Brezilyalı oyuncu, ''Brezilya'nın İtalya stili savunma yaptığını söyleyebilirim. Defansif olarak daha odaklıyız. Thiago Silva ve ben, Serie A'da çok iyi defans yapmayı öğrendik.'' dedi.



Brezilya'nın savunma ikilisinde oynayan Miranda, Inter'de forma giyerken Thiago Silva ise uzun süre Milan'da oynamıştı. Kaleci Allison ise bir başka Serie A ekibi Roma'da oynuyor.



