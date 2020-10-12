Miranchuk: 'Zor dakikaları iyi atlattık'

Milli Takımımızın Rusya ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Anton Miranchuk maçla ilgili değerlendirmede bulundu.



Rusya'nın golünü kaydeden Miranchuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Şanssız olduğumuz dakikalar geçirdik ama bu bölümleri iyi atlattık. Maç içerisinde insiyatiflerini kaybettikleri anda öne geçebilirdik."



