Miranchuk: "Zor dakikaları iyi atlattık"

Rusya'nın Milli Takımımıza karşı golünü atan Anton Miranchuk maçın ardından açıklamada bulundu.

Miranchuk: 'Zor dakikaları iyi atlattık'
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12 Ekim 2020 00:12
Milli Takımımızın Rusya ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Anton Miranchuk maçla ilgili değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın golünü kaydeden Miranchuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şanssız olduğumuz dakikalar geçirdik ama bu bölümleri iyi atlattık. Maç içerisinde insiyatiflerini kaybettikleri anda öne geçebilirdik."



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