Mirallas: 'Önemli olan takımın kazanmasıydı'

Gaziantep Fk oyuncusu Kevin Mirallas, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.



Kevin Mirallas açıklamasında; "Önemli olan takımımın kazanmasıydı. Takımım için çabaladım. Gol attım. Takımım kazandığı için mutluyum. Biz bugün iyi oynadık. Rakibimiz de çok iyi oynadı. 1-1 için çok efor sarf ettiler ama kazandık. Beşiktaş büyük bir takım ama biz de Gaziantep'iz, büyük takımız. Burada kolay kaybetmek istemiyoruz." dedi.



