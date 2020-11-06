Mirallas: "Önemli olan takımın kazanmasıydı"

Gaziantep Fk oyuncusu Kevin Mirallas, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mirallas: 'Önemli olan takımın kazanmasıydı'
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06 Kasım 2020 22:30
Gaziantep Fk oyuncusu Kevin Mirallas, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.

Kevin Mirallas açıklamasında; "Önemli olan takımımın kazanmasıydı. Takımım için çabaladım. Gol attım. Takımım kazandığı için mutluyum. Biz bugün iyi oynadık. Rakibimiz de çok iyi oynadı. 1-1 için çok efor sarf ettiler ama kazandık. Beşiktaş büyük bir takım ama biz de Gaziantep'iz, büyük takımız. Burada kolay kaybetmek istemiyoruz." dedi.



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