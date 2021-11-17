Miralem Pjanic'ten 'oynamama' iddialarına yalanlama!

Beşiktaş ve Bosna Hersek Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.



Sosyal medyada çıkan nargileli fotoğrafının eski olduğunu söyleyen Pjanic, milli takımdaki son maçta oynamamasıyla ilgili iddiaları da yalanladı.



Pjanic'in açıklaması şu şekilde;



"Hakkımda çıkan haberleri kabul etmiyorum. Bosna Hersek Milli Takımı'nın son maçında yer almamam, hocamızla ortak aldığımız bir karardı. Paylaşılan fotoğraf eski."





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