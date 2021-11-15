Miralem Pjanic'ten Barcelona iddiasına yanıt

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Katalan ekibine döneceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Miralem Pjanic'ten Barcelona iddiasına yanıt
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15 Kasım 2021 12:19
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, devre arasında Barcelona'ya döneceği iddialarını yalanladı.

Barcelona'ya Xavi'nin gelmesinin ardından devre arasında mukavelesini feshederek Katalan ekibine döneceği iddia edilen Miralem Pjanic, böyle bir ihtimalin olmadığını bellirtti.

Miralem Pjanic "Beşiktaş'la sezon sonuna kadar sözleşmem var. Buna sadık kalacağım" diye konuştu.




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