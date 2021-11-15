Miralem Pjanic'ten Barcelona iddiasına yanıt

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu, devre arasında Barcelona'ya döneceği iddialarını yalanladı.Barcelona'ya Xavi'nin gelmesinin ardından devre arasında mukavelesini feshederek Katalan ekibine döneceği iddia edilen Miralem Pjanic, böyle bir ihtimalin olmadığını bellirtti.Miralem Pjanic "Beşiktaş'la sezon sonuna kadar sözleşmem var. Buna sadık kalacağım" diye konuştu.