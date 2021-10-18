Miralem Pjanic: 'Sporting maçında oynamak istiyorum'

Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir Sporting Lizbon maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta gözler, sahaya nasıl bir 11 çıkacağına çevrilmiş durumda... Siyah-beyazlılarda teknik ekibin, Başakşehir karşısında sahaya sürdüğü 11'e göre bu maç için önemli değişiklikler gerçekleştirmesi bekleniyor. Kartal'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pijanic, bu değişiklikte en önemlilerden birini oluşturuyor.



Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu, antrenmanlarda gösterdiği performansla göz doldurdu.



Milliyet Gazetesi'den Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Medipol Başakşehir maçında eksikliği en çok hissedilen oyuncu olan Miralem Pjanic'in, teknik heyete kendisini iyi hissettiğini ve oynamak istediğini söylediği öğrenildi. Son iki antrenmanda sorun yaşamayan Pjanic'i bugünkü taktik maçında da deneyecek olan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, yine bir sıkıntı yaşamaması durumunda başarılı oyuncuyu Sporting maçında ilk on birde oynatması bekleniyor.



Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmesi için tüm imkanların seferber edilmesine rağmen o maça yetişemeyen Pjanic'i, Sporting maçında oynatacak olan Sergen Yalçın, bu futbolcunun yanı sıra Alex ve Larin'i de ilk on birde oynatmayı planlıyor. Kalede ise Ersin'e şans vermeyi düşünen deneyimli teknik adamın N'Sakala ve Montero'ya da Sporting maçında görev vermesi bekleniyor.



Medipol Başakşehir maçındaki beklenmedik mağlubiyeti tamamen unutturmaya çalışan Sergen Yalçın sadece teknik ve taktik olarak değil takımını psikolojik olarak da bu zorlu maça hazırlıyor.





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