Miralem Pjanic koronavirüse yakalandı

Barcelona, Juventus'tan yeni transferleri Miralam Pjanic'in koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Miralem Pjanic koronavirüse yakalandı
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23 Ağustos 2020 22:22
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi.

Barcelona, bu yaz Juventus'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

 

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