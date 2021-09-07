Miralem Pjanic, Kazakistan maçının ardından takıma katılacak

Dünya Kupası elemelerinde bugün Kazakistan ile karşılaşacak olan Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Yeni Malatyaspor maçında taraftarın karşısına çıkacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Miralem Pjanic, Kazakistan maçının ardından takıma katılacak
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07 Eylül 2021 08:49
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic çarşamba günü İstanbul'a gelecek.

Transferiyle birlikte siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran Boşnak futbolcu, perşembe günü de takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra Beşiktaş'taki ilk idmanına çıkacak.

MiLLi MAÇTAN TAKIMA...

Bosna Milli Takımı'nda bulunan 31 yaşındaki futbolcu ülkesinin bugün Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmada yine ülkesinin en önemli kozlarından biri olacak. Pjanic, Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Malatya maçında taraftarın karşısına çıkacak. 


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