Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic İstanbul'da...
Sağlık kontrollerine girecek ve ardından resmi imzayı atacak olan Boşnak yıldızı taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI
Beşiktaş'tan KAP'a Miralem Pjanic açıklaması geldi:
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
Siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile 1 sezonluğuna kiralama üzerine görüşmeler yaptı ve Katalan kulübüyle ortak bir noktada buluşuldu. Boşnak yıldızın Kartal'dan 2.5 milyon Euro alacağı ve maaşının geri kalanını Barcelona'nın üstleneceği öğrenildi.
*Bosnalı oyuncudan ilk fotoğraf geldi
BARCELONA MAAŞ BÜTÇESİNİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR
Maaş bütçesini düşürmeye çalışan Barcelona yönetiminin, 16.3 milyon euro brüt maaş alan Miralem Pjanic'in maaşının büyük kısmını ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
31 yaşındaki Boşnak futbolcu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.
Metz, Lyon, Roma, Barcelona ve Juventus formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, 552 maça çıkarken 73 gol attı ve 108 asist yaptı.
Sağlık kontrollerine girecek ve ardından resmi imzayı atacak olan Boşnak yıldızı taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI
Beşiktaş'tan KAP'a Miralem Pjanic açıklaması geldi:
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır."Orta saha transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Barcelona'da gözden çıkarılan Miralem Pjanic için tüm şartlarda anlaşma sağladı.
BEŞİKTAŞ 2.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK
BEŞİKTAŞ 2.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile 1 sezonluğuna kiralama üzerine görüşmeler yaptı ve Katalan kulübüyle ortak bir noktada buluşuldu. Boşnak yıldızın Kartal'dan 2.5 milyon Euro alacağı ve maaşının geri kalanını Barcelona'nın üstleneceği öğrenildi.
*Bosnalı oyuncudan ilk fotoğraf geldi
BARCELONA MAAŞ BÜTÇESİNİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR
Maaş bütçesini düşürmeye çalışan Barcelona yönetiminin, 16.3 milyon euro brüt maaş alan Miralem Pjanic'in maaşının büyük kısmını ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
31 yaşındaki Boşnak futbolcu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.
Metz, Lyon, Roma, Barcelona ve Juventus formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, 552 maça çıkarken 73 gol attı ve 108 asist yaptı.