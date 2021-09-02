Miralem Pjanic İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, sağlık kontrolleri ve resmi imzalar için İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Miralem Pjanic İstanbul'da
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02 Eylül 2021 21:15
Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic İstanbul'da...

Sağlık kontrollerine girecek ve ardından resmi imzayı atacak olan Boşnak yıldızı taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan KAP'a Miralem Pjanic açıklaması geldi:

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır."

BEŞİKTAŞ 2.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Orta saha transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Barcelona'da gözden çıkarılan Miralem Pjanic için tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile 1 sezonluğuna kiralama üzerine görüşmeler yaptı ve Katalan kulübüyle ortak bir noktada buluşuldu. Boşnak yıldızın Kartal'dan 2.5 milyon Euro alacağı ve maaşının geri kalanını Barcelona'nın üstleneceği öğrenildi. 

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BARCELONA MAAŞ BÜTÇESİNİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Maaş bütçesini düşürmeye çalışan Barcelona yönetiminin, 16.3 milyon euro brüt maaş alan Miralem Pjanic'in maaşının büyük kısmını ödemeyi kabul ettiği belirtildi. 

31 yaşındaki Boşnak futbolcu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.

Metz, Lyon, Roma, Barcelona ve Juventus formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, 552 maça çıkarken 73 gol attı ve 108 asist yaptı.




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