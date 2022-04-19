Miralem Pjanic'in gözü ilk 11'de

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan yıldız oyuncu Miralem Pjanic'in, bir an önce ilk 11'deki yerini geri almak için hevesli olduğu ifade edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Miralem Pjanic'in gözü ilk 11'de
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19 Nisan 2022 10:52
Beşiktaş'ta sakatlıktan kurtulan Miralem Pjanic, ilk 11'e dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon başında büyük umutlarla Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic, beklentilerin altında kalmıştı. Lig bitiminde Katalan devine geri gönderilecek olan Pjanic, kalan haftalarda daha fazla süre almak istiyor.

Önceki gün sonradan dahil olduğu Giresunspor maçının ardından, "5 haftalık bir sakatlık sürecim oldu. Ama döndüm, hazırım. Önümüzdeki maçlarda ilk 11'de başlarsam etkili olabileceğimi düşünüyorum" diyen yıldız ismin, Valerien Ismael'le özel olarak konuşup bu talebini yinelediği bildirildi.
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