Miralem Pjanic iki ay sonra forma giydi

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, yaklaşık 2 ay sonra forma giydi.
En son Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe karşısında oynayan Bosnalı futbolcu, 10 Şubat'taki maçtan bu yana ilk kez formasını terletti.
Maça kulübede başlayan 32 yaşındaki orta saha, 75. dakikada Can Bozdoğan'ın yerine girdi.
En son Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe karşısında oynayan Bosnalı futbolcu, 10 Şubat'taki maçtan bu yana ilk kez formasını terletti.
Maça kulübede başlayan 32 yaşındaki orta saha, 75. dakikada Can Bozdoğan'ın yerine girdi.