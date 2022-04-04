Miralem Pjanic iki ay sonra forma giydi

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, Trabzonspor maçında oyuna sonradan girdi ve 2 ay sonra formasına kavuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Miralem Pjanic iki ay sonra forma giydi
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04 Nisan 2022 09:29
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, yaklaşık 2 ay sonra forma giydi.

En son Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe karşısında oynayan Bosnalı futbolcu, 10 Şubat'taki maçtan bu yana ilk kez formasını terletti.

Maça kulübede başlayan 32 yaşındaki orta saha, 75. dakikada Can Bozdoğan'ın yerine girdi.

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