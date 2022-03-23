Miralem Pjanic için flaş iddia!

İspanyol basınında çıkan habere göre Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'in gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalacağı iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Miralem Pjanic için flaş iddia!
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23 Mart 2022 11:07
Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'in önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği ifade edildi.

Pjanic'i Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş'ta, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun geleceği merak konusu oldu. 1 yıl daha oynamak istediğini açıklayan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan haberde, Pjanic ile ilgili flaş ifadelere yer verdi. Barcelona'nın Dest veya Depay'ın satışına karşı çıkmayacağını Pjanic'in ise 1 yıl daha Beşiktaş'ta devam etmesini beklediği iddia edildi.

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