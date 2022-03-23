Miralem Pjanic için flaş iddia!

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'in önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği ifade edildi.



Pjanic'i Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş'ta, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun geleceği merak konusu oldu. 1 yıl daha oynamak istediğini açıklayan yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.



İspanyol basınında yer alan haberde, Pjanic ile ilgili flaş ifadelere yer verdi. Barcelona'nın Dest veya Depay'ın satışına karşı çıkmayacağını Pjanic'in ise 1 yıl daha Beşiktaş'ta devam etmesini beklediği iddia edildi.





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