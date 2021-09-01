Miralem Pjanic için 2 çare: Ya Türkiye ya Rusya

Barcelona'nın kendisine kulüp bulmasını istediği Miralem Pjanic için Avrupa ihtimali masadan kalktı. Boşnak yıldız için menajeri Türkiye ve Rusya'da kulüp arıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Miralem Pjanic için 2 çare: Ya Türkiye ya Rusya
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01 Eylül 2021 17:54
Barcelona, Miralem Pjanic için kulüp aramayı sürdürüyor.

Katalonya'da yayın yapan RAC1 radyosunun haberine göre; Pjanic'in Juventus'a transferi gerçekleşmedi. Yüksek maaşı nedeniyle Pjanic'e Avrupa'nın başka kulüplerinden de teklif gelmedi. Bunun üzerine Pjanic için menajeri Türk ve Rus kulüpleriyle temasa geçti.

Barcelona'dan 16.3 milyon euro maaş alan Pjanic'in Türk ve Rus kulüplerinden de teklif almaması durumunda sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmayı sürdüreceği ifade edildi.

Maaş bütçesini düşürmeye çalışan Barcelona yönetiminin, Miralem Pjanic'i farklı formüllerle de elinden çıkarmaya hazır olduğu vurgusu yapıldı.

31 yaşındaki Boşnak futbolcu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.


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