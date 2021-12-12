Miralem Pjanic geri döndü!

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, iki maç sonra yeniden ilk 11'e geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Miralem Pjanic geri döndü!
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12 Aralık 2021 19:24
Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic iki maç sonra bu şansı yakaladı.

Kasımpaşa maçında yedek kalan Pjanic, sakatlığı nedeniyle Borussia Dortmund karşısında da forma giyememişti.

Sahada 7 farklı isim

Altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçına göre Yukatel Kayserispor karşısında 7 farklı isme görev verdi.

Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de oynayan ve hafta içinde de Borussia Dortmun karşısında görev alan Josef de Souza ile Welinton, sarı kart cezaları nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında takımlarını yalnız bıraktı.

Borussia Dortmund maçında sağ bekte oynayan Necip Uysal da kırmızı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında kadroda yer alamadı. Ligin 14. haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Necip 2 maç cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında da görev alamadı.

Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal ve Kenan Karaman, Yukatel Kayserispor maçında yedekler arasında bulundu.

Karaveli bu 7 ismin yerine Yukatel Kayserispor maçında Domagoj Vida, Valentin Rosier, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Rachid Ghezzal'ı sahaya sürdü.

Borussia Dortmund maçında ilk 11'de oynayan Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Cyle Larin ve Michy Batshuayi Yukatel Kayserispor maçında da aynı şansı buldu. 


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