Miralem Pjanic 'Beşiktaş' dedi!

Boşnak yıldız Miralem Pjanic, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Miralem Pjanic 'Beşiktaş' dedi!
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17 Ocak 2022 08:40
Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, gelecekle ilgili planlarını şekillendirmeye başladı. Boşnak futbolcu, İstanbul'da mutlu olduğu, kulübü de benimsediği için yeni sezonda da siyah-beyazlılarda kalmak istiyor. Kartal'ın kiralama ücreti ödemediği ancak yıllık ücretinin 2 milyon 750 bin Euro'luk kısmını karşıladığı 31 yaşındaki futbolcudan yönetim de memnun.

SEZON SONU MASAYA OTURACAKLAR

Pjanic'in iş disiplini ve karakterinin Başkan Ahmet Nur Çebi ile ekibini fazlasıyla etkilediği belirtildi. Yönetim, sezon bitiminde Barcelona ile yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak için masaya oturacak. Ancak Beşiktaş'ın, Katalan ekibinde yıllık net maaşı 9 milyon Euro olan Pjanic'le yoluna devam edebilmesi için Barça'nın, yeniden bu paranın büyük bir bölümünü karşılaması gerekiyor. 

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