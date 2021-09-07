Miralem Pjanic: 'Beşiktaş benim için çok doğru'

Barcelona'dan Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna katarak, müthiş bir bomba transfer ile yaz dönemini kapatan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, ıslak imzalar atılmadan önce Bosna Hersekli oyuncuyla telefonda görüntülü konuştuğu ortaya çıktı.



Siyah-beyazlı teknik adamın "Seni Beşiktaş'ta görmeyi çok isterim" sözü karşısında Pjanic'in ise "Aynı şekilde ben de Beşiktaş'ta oynamayı çok istiyorum" dediği öğrenildi.



"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN DOĞRU TERCİH"



Sürpriz bir şekilde birçok cazip teklife rağmen Beşiktaş'ı tercih ederek yakın çevresini de şaşırtan Pjanic'in, menajerler aracılığıyla yönetime ise "Şampiyonlar Ligi zaten herkesin oynamak istediği bir yer. Ama ben bunun ötesinde futbol oynamak istiyorum ve Beşiktaş'ın bu anlamda benim için çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum" dediği bildirildi.



"KENDİMİ EN İYİ BEŞİKTAŞ'TA GÖSTERİRİM"



İspanya'da verdiği bir röportajda, Barcelona Teknik Direktörü Koeman'a olan kızgınlığını açık ve net bir şekilde ifade eden Pjanic'in, gelen teklifler arasında kendini en iyi gösterebileceği yerin Beşiktaş olduğunu da yakın çevresine söylediği ifade edildi.



Aboubakar, Larin, Rosier, Ghezzal, Souza ve hatta Arsenal'de geçen sezon çok daha fazla süre alan Elneny'deki gelişimi de bilen Pjanic'in, doğru bir tercih yaptığını sözlerine eklediği belirtildi.



