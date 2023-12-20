Haber Tarihi: 20 Aralık 2023 12:54 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:54

Miraç Kandili ne zaman? 2024 Diyanet Miraç Kandili tarihi

Miraç Kandili, İslam dünyasında önemli bir dini olayı simgeler ve müslümanlar için özel bir anlam taşır. Bu kutsal gecenin tarihi her yıl değişmekle birlikte, İslam takvimine göre Recep ayının 27. gecesine denk gelir. Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in İslam peygamberi olarak seçilmesi ve göğe yükseltilmesiyle ilgili bir olayı anma ve ibadet etme fırsatı sunar. Peki 2024 Miraç Kandili ne zaman? İşte 2024 Diyanet kandiller takvimi ile Miraç Kandili başlangıcı

Miraç Kandili ne zaman? 2024 Diyanet Miraç Kandili tarihi
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Miraç Kandili, İslam kültüründe özel bir yer tutar çünkü Kuran-ı Kerim'e göre, bu gece Allah'ın peygamberi Muhammed'i Mirac'a (gece yükseliş) çıkardığı ve kendisine çeşitli emirler verdiği gece olarak kabul edilir. Bu olay, Müslümanlar için bir ibret ve dua anlamına gelir. Miraç, inançlıların manevi bir yolculuk yapması, günahlarından arınması ve dua etmeleri için bir fırsattır. Peki 2024 Miraç Kandili ne zaman? İşte 2024 Diyanet kandiller takvimi ile Miraç Kandili başlangıcı 2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
2024 yılında Miraç Kandili, 6 Şubat 2024 Salı tarihinde gerçekleşecektir. Bu anlamlı gecede Müslümanlar, camilere giderek toplu ibadetler gerçekleştirir, Kuran-ı Kerim okur ve dua ederler. Ayrıca, oruç tutmak ve sadaka vermek gibi ibadetler de Miraç Kandili'nde sıkça gerçekleştirilen uygulamalardandır.

Miraç Kandili, Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve manevi bir atmosfer oluşturan özel bir gecedir. Bu gece, Müslümanlar için bir fırsat olarak değerlendirilir ve ibadetlerle, dua ve tefekkürle geçirilir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in miraca yükselmesi, Müslümanlar için hem bir sevinç kaynağı hem de bir öğüt niteliği taşır.

Bu Miraç Kandili'nde, Müslümanlar birbirleriyle dayanışma içinde olmalı, sevgi ve saygı çerçevesinde bir araya gelmeli ve bu özel gecede dualarını eksik etmemelidirler. Unutulmamalıdır ki, Miraç Kandili sadece bir gece değil, aynı zamanda manevi bir yükselişin simgesidir.

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.
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