Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur 2024? | Miraç Kandili oruç tutmanın sevabı ve faziletleri nedir?

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Miraç Kandili'ni hakkıyla eda etmek isteyenler yapılacak ibadetleri merak ediyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti... Oruç tutumak isteynler "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...



Miraç Kandili'nde Oruç Tutulur mu?



Evet, Miraç Kandili'nde oruç tutmak sünnettir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Miraç Kandili'nin gündüzünü oruçlu geçirmiştir.



Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şeriflerden bazılarını şöyledir:



"Recep ayının yirmi yedinci gecesini (Miraç Kandili'ni) ihya eden kimse, Allah'ın rızasını kazanmış olur." (Tirmizî)



"Miraç Kandili'nde oruç tutan bir kimsenin, altmış yıllık günahı affedilir." (İbn-i Mâce)



Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, imsak vaktinden itibaren güneş batana kadar yeme-içmeden ve cinsel ilişkiden kaçınmalıdır.



Miraç Kandili'nde Oruç Ne Zaman Tutulur?



Miraç Kandili her sene Recep ayının 27. gecesinde idrak edilir.



2024 yılı Miladi takvime göre 6 Şubat Salı günü Miraç Kandili'dir. Bu nedenle Miraç Kandili orucu 5 Şubat Pazartesi günü akşam güneş battıktan sonra başlar ve 6 Şubat Salı günü güneş batana kadar sürer.



Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Şartları



Miraç Kandili'nde oruç tutmanın bazı şartları vardır. Bu şartlar şunlardır:



Müslüman olmak



Akıllı olmak



Ergen olmak



Oruca mani bir hastalık veya özürlü olmamak



Yolculukta olmamak



Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Faziletleri



Miraç Kandili'nde oruç tutmanın birçok fazileti vardır. Bu faziletlerden bazıları şunlardır:



Allah'ın rızasını kazanmak



Günahların affedilmesine vesile olmak



Sevap kazanmak



Cehennem azabından korunmak



Dileklerin kabulüne vesile olmak



Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Faydaları



Miraç Kandili'nde oruç tutmanın birçok faydası da vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:



Vücudun dinlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olmak



Ruhsal arınmaya ve maneviyatın gelişmesine katkıda bulunmak



Nefsi terbiye etmek



İradeyi güçlendirmek



Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Önemi



Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'a yakınlığının ve peygamberliğinin bir göstergesidir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir.



Miraç Kandili'nde oruç tutmak, bu mübarek gecenin faziletlerinden ve bereketinden yararlanmak için önemli bir vesiledir.



Miraç Kandili'nin Tüm İslam Alemi İçin Hayırlara Vesile Olmasını Dilerim.







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