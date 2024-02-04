Haber Tarihi: 04 Şubat 2024 13:16 - Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 13:16

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur 2024? | Miraç Kandili oruç tutmanın sevabı ve faziletleri nedir?

2024 yılında Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur soruları kandilin yaklaşmasıyla tekrar gündeme geldi. Bu gece öncesinde kandili hakkıyla eda etmek isteyenler "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? İşte Miraç Kandili oruç tutmanın sevabı ve faziletleri

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur 2024? | Miraç Kandili oruç tutmanın sevabı ve faziletleri nedir?
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Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Miraç Kandili'ni hakkıyla eda etmek isteyenler yapılacak ibadetleri merak ediyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti... Oruç tutumak isteynler "Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

Miraç Kandili'nde Oruç Tutulur mu?

Evet, Miraç Kandili'nde oruç tutmak sünnettir. Hz. Muhammed (s.a.v.) Miraç Kandili'nin gündüzünü oruçlu geçirmiştir.

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şeriflerden bazılarını şöyledir:

 "Recep ayının yirmi yedinci gecesini (Miraç Kandili'ni) ihya eden kimse, Allah'ın rızasını kazanmış olur." (Tirmizî)

 "Miraç Kandili'nde oruç tutan bir kimsenin, altmış yıllık günahı affedilir." (İbn-i Mâce)

Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, imsak vaktinden itibaren güneş batana kadar yeme-içmeden ve cinsel ilişkiden kaçınmalıdır.

 Miraç Kandili'nde Oruç Ne Zaman Tutulur?

Miraç Kandili her sene Recep ayının 27. gecesinde idrak edilir.

2024 yılı Miladi takvime göre 6 Şubat Salı günü Miraç Kandili'dir. Bu nedenle Miraç Kandili orucu 5 Şubat Pazartesi günü akşam güneş battıktan sonra başlar ve 6 Şubat Salı günü güneş batana kadar sürer.

Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Şartları

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın bazı şartları vardır. Bu şartlar şunlardır:

Müslüman olmak

Akıllı olmak

Ergen olmak

Oruca mani bir hastalık veya özürlü olmamak

Yolculukta olmamak

Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Faziletleri

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın birçok fazileti vardır. Bu faziletlerden bazıları şunlardır:

Allah'ın rızasını kazanmak

Günahların affedilmesine vesile olmak

Sevap kazanmak

Cehennem azabından korunmak

Dileklerin kabulüne vesile olmak

Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Faydaları

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın birçok faydası da vardır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

Vücudun dinlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olmak

Ruhsal arınmaya ve maneviyatın gelişmesine katkıda bulunmak

Nefsi terbiye etmek

 İradeyi güçlendirmek

Miraç Kandili'nde Oruç Tutmanın Önemi

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'a yakınlığının ve peygamberliğinin bir göstergesidir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir.

Miraç Kandili'nde oruç tutmak, bu mübarek gecenin faziletlerinden ve bereketinden yararlanmak için önemli bir vesiledir.

Miraç Kandili'nin Tüm İslam Alemi İçin Hayırlara Vesile Olmasını Dilerim.


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