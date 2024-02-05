Miraç Kandili Mesajları 2024! Resimli, Dualı, Hadisli, Ayetli, Kısa, Uzun Miraç Kandil Mesajları ve sözleri Müslüman dünyasında büyük bir öneme sahip olan Miraç Kandili'nde çeşitli ibadetler yapılır. Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli. Üç ayların başlamasıyla yılın ikinci kandili de idrak ediliyor. Miraç Kandilini kutlamak isteyenler; güzel, anlamlı, dualı, ayetli, resimli, gifli kandil mesajlarını sorgulatıyor. İşte Miraç Kandili mesajları dualı 2024, Miraç Kandili mesajları resimli ve Miraç Kandili mesajları Facebook, Whatsapp, Instagram...Miraç Kandili'niz mübarek olsun. Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize sıcaklığı yuvamıza dolsun.Yüce Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Miraç Kandili'niz mübarek olsun.Bu mübarek gecede dualarınız kabul, günahlarınız affedilsin. Miraç Kandili'niz mübarek olsun.Miraç Kandili'nin feyzi ve bereketi ile sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bir ömür dilerim.Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Miraç Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim."Miraç, bir yükseliştir, bir yücelmedir. Miraç, bir kulun Rabbine yakınlaşmasıdır." (Mevlana)"Miraç Kandili, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir. Bu geceyi dua ve ibadetle geçirmeliyiz." (Diyanet İşleri Başkanı)"Miraç Kandili, bir tefekkür ve muhasebe gecesidir. Bu geceyi geçmişimizi gözden geçirmek ve geleceğe dair planlar yapmak için değerlendirmeliyiz." (Prof. Dr. Ali Bardakoğlu)"Ya Rabbi, bu mübarek gecede dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affet, bizi cehennem azabından koru.""Ya Rabbi, bizi İslam'ın nuruyla aydınlat, imanımızı ve ahlakımızı koru.""Ya Rabbi, ülkemize ve milletimize barış, huzur ve refah ihsan eyle."Miraç Kandili'ni anlatan birçok resimli mesaj internette bulabilirsiniz. Bu mesajları sevdiklerinize göndererek onları bu mübarek gecede tebrik edebilirsiniz.Miraç Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim.Müslümanlar bu gecede Hz. Muhammed'in, Mekke'deki Mescid-i Haram´dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa´ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak, Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek Allah´ın katına ulaştığına inanırlar. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir.*Kur'an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.*Peygamber Efendimiz (sav)"e salat ü selamlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.*Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.*Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır.Ey Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Hayırlı Kandiller.Peygamber Efendimiz buyurdular ki : "Hatırlayan güzelse, hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur, ya da gül kokar" manevi bollukların yaşandığı bir gece olması dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.Allahım! Seçtiğin Peygamberinin hürmetine, bizi, anne ve babamızı Cehennem ateşinden koru. Bizi iyilerle beraber Cennete koy, Duamızı kabul buyur. Amin! Hayırlı Kandiller.Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. (Amin) Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun.Gül dalında, dikense gülde güzeldir. Toprak yeşille, gökyüzü mavi ile güzeldir. Gözler manayla eller duayla, hayat imanla güzeldir. Umut dolu nice kandillere... Miraç Kandiliniz hayırlı olsun.Miraç Kandili için uzun kısa, resimli mesaj seçenekleri En güzel Miraç Kandili mesajları ve sözleri...Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.Ey Allahım bana verdiğin şeyin sonunda senin rızan ve cennetin olsun. (amin) Miraç kandiliniz mübarek olsun.Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca gün var, ama bugün başka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.Kandiller büyüklerimizi aramak, seslerini duymak, hal hatır sormak, kendimizi sorgulamak, iç huzurunu bulmak için vesiledir. Miraç Kandilimiz mübarek olsun değerli dostlarım.Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle… Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.Miraç Kandili için uzun kısa, resimli mesaj seçenekleri En güzel Miraç Kandili mesajları ve sözleri...Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Miraç kandili, kandilin mübarek olsun.Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.Mübarek Miraç kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Miraç Kandiliniz mübarek olsun.Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Miraç Kandilin mübarek olsun.Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler İyi Kandiller.Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam alemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…Miraç Kandilinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, kandiliniz mübarek, dualarınız mübarek olsun.Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller.Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Miraç kandiliniz mübarek olsun.Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Miraç kandiliniz kutlu olsun!Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. kandiliniz kutlu olsun.Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsunBu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!2024 yılı Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak edilecek.Regaip Kandili: 11 Ocak PerşembeMiraç Kandili: 6 Şubat SalıBerat Kandili: 24 Şubat CumartesiKadir Gecesi: 26 Mart SalıRamazan Bayramı: 11-12 Nisan Perşembe-CumaKurban Bayramı: 2-5 Temmuz Salı-CumaMiraç Kandili, Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da semaya yükseldiği mübarek bir gecedir. Bu gece, Allah'a dua ve ibadet için çok faziletli bir gecedir.Namaz kılmakKuran okumakDua etmekTefekkür etmekSadaka vermekOruç tutmakMiraç Kandili, Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da semaya yükseldiği mübarek bir gecedir. Bu olay, Hicretin 621. yılında Receb ayının 27. gecesinde gerçekleşti.Miraç Kandili, İslam alemi için önemli bir gecedir. Bu gece, Hz. Muhammed'in Allah'a yakınlığının ve peygamberliğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir.Miraç Kandili'nde oruç tutmak sünnettir. Hz. Muhammed, Miraç Kandili'nin gündüzünü oruçlu geçirmiştir.Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şeriflerden bazılarını şöyledir:"Recep ayının yirmi yedinci gecesini (Miraç Kandili'ni) ihya eden kimse, Allah'ın rızasını kazanmış olur." (Tirmizî)"Miraç Kandili'nde oruç tutan bir kimsenin, altmış yıllık günahı affedilir." (İbn-i Mâce)Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, imsak vaktinden itibaren güneş batana kadar yeme-içmeden ve cinsel ilişkiden kaçınmalıdır.Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in Allah'a yakınlığının ve peygamberliğinin bir göstergesidir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir.Birbirimizi tebrik etmekYardımlaşmak ve dayanışmakMübarek gecenin faziletini anlatan sohbetler yapmakMiraç Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim.