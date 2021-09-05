Miodrag Radulovic: 'Hollanda grubun en iyisi'

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki rakiplerinden Karadağ'da teknik direktör Miodrag Radulovic, gruptan Hollanda'nın çıkacağına inandığını söyledi.



Hollanda'ya 4-0 yenildikleri maçı hatırlatan teknik adam, "Gruptaki en iyi takım tartışmasız Hollanda, Dünya Kupası'na gideceklerdir." ifadelerini kullandı.



Kendilerinin de Hollanda'nın arkasından bilet almak istediklerini belirten Radulovic, "Letonya'yı yenersek 10 puan yaparız ve hala şansımız olur. İyi bir fikstürümüz var, sonuna kadar hayalimiz için savaşacağız, bizim hayalimiz Dünya Kupası" dedi.



Karadağ, 5 maç sonunda 7 puanla A Milli Takımımızın 4 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.



