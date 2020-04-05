Minyonlar filmi nedir? Minyonlar filmi kimler seslendirdi

MİNYONLAR FİLMİ SAAT 20,00 STAR TV'DE

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Minyonlar, sinemalarda en beğenilen animasyon filmlerden biri olmasının ardından macerasına televizyonlarda devam ediyor. Beren Saat ve Kenan Doğulu gibi ünlü isimlerin seslendirmelerini yaptığı Minyonlar konusu merak ediliyor.Tarih öncesi çağlardan beri kendilerine kötü bir efendi arayışında olan Minyonlar, Dracula'dan, Firavun'a, Napolyon'dan, Dinozorlara kadar birçok kişiye hizmet etmeye çalışsalar da, hepsi birgün yok olmuştur. Hizmet edecek bir efendi bulamayınca Antartika'da kendi hallerinde yaşamaya başlayan minyonların kaderi 1960'lı yıllarda değişir. Çünkü 3 kişilik maceracı bir minyon ekibi, Amerika'ya doğru yola çıkar.Scarlet Overkill (Beren Saat)Herb Overkill (Kenan Doğulu)Walter Nelson (Hakan Vanlı)Madge Nelson (Özlem Abacı)Professor Flux (Erkan Taşdöğen)Narrator (Ercan Demirel)Young Gru (Ali Ekber Diribaş)Tina (Damla Babacan)VNC Announcer (Fatih Özacun)Walter Jr. (Naci Taşdöğen)