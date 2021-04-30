Mino Raiola ilk kez kadın futbolcu temsil edecek

Ünlü İtalyan menajer Mino Raiola, ilk kez bir kadın futbolcunun temsilini gerçekleştirme anlaşması yaptı.



İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, temsil ettiği oyunculara karlı anlaşmalar yaptığı bilinen ve kulüplerle kıyasıya yaptığı pazarlıklarla nam salan Mino Raiola ilk kez kadın futbolcu temsili gerçekleştiriyor. Sezon sonunda Juventus kadın takımının yıldız isimlerinden Barbara Bonansea adına kulüple sözleşme görüşmeleri yapan Raiola'nın siyah beyazlı kulüple kıyasıya anlaşma çalışması yaptığı bildirildi.



Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Barbara Bonansea'ya Lyon'un talip olduğu belirtiliyor.



Mino Raiola'nın temsil ettiği futbolcular arasında bilindiği gibi Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma ve Erling Haaland gibi isimler bulunuyor.



